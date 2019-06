Fußball FV Bisingen feiert die Meisterschaft

Der Zeitpunkt hätte passender nicht sein können: Im Jahr, in dem der Fußballverein Bisingen sein 100-jähriges Bestehen feiert, spielt sich die erste Mannschaft in die Bezirksliga! Unter ihrem Trainerduo mit Sebastian und Markus Pasternak erreichte die erste Mannschaft das gesteckte Ziel, nämlich den Aufstieg. Bezirksvorsitzender vom Bezirk Zollern, Wolfgang Haug, und Bürgermeister Roman Waizenegger zählten zu den ersten Gratulanten am Samstagabend auf dem grünen Rasen im Kuhloch.

Das letzte Heimspiel innerhalb der Spielrunde am Samstag gegen den FC Killertal machte alles perfekt. Zwar ging der Gegner mit 1:0 in Führung, der FVB glich jedoch auf 1:1 durch Kapitän Daniel Ebel aus. Zeigten sich beide Mannschaften in der ersten Halbzeit noch auf gleicher Ebene, so trumpfte Bisingen nach der Halbzeit mit zwei Toren von Salia Gencer und Nico Kästle und hatte zahlreiche Torchancen.

In Vertretung des Staffelleiters Edwin Rebholz oblag es dem Vorsitzenden Wolfgang Haug des Fußballbezirks Zollern sowohl dem Kapitän Daniel Ebel als auch allen Mitspielern zur errungenen Meisterschaft zu gratulieren und den Wimpel zu überreichen.