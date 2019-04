Fußball Für Balingen II ist Pokal-Reise zu Ende

Die Balinger Youngster-Truppe hielt in der ersten Halbzeit klasse mit. Der Oberligist war zwar über weite Strecken spielbestimmend und hatte auch mehr Ballbesitz. Aber bei Ballgewinnen schalteten die Hausherren blitzschnell um, legten den Vorwärtsgang ein und sorgten so immer wieder für gefährliche Situationen. So wie in der siebten Minute, als Pascal Schoch den Ball erkämpfte und auf Cedric Guarino in die Spitze passte. Der legte quer auf Kozik, doch ein Freiberger Abwehrspieler klärte noch vor dem Balinger Angreifer. Besser machten es die Eyachstädter nach 16 Minuten; Schoch passte nach rechts zu Kozik, der von der Strafraumgrenze flankte. Der Ball wurde immer länger und senkte sich über SGV-Torhüter Alexander Michalik hinweg zum 1:0 in den Winkel.

Drei Minuten später hätte Balingen 2:0 in Führung gehen müssen: Die TSG spielte nach einer abgewehrten Freiberger Ecke den Ball schnell nach vorne zu Guarino, der mit einem feinen Außenristpass den mitgelaufenen Schoch in der Mitte bediente.Der lief alleine auf das Tor zu, doch mit einer Fußparade bewahrte Michalik sein Team vor dem zweiten Gegentor.

Wer seine Chancen nicht nutzt, wird bestraft; und so kam es auch: Zunächst lenkte TSG-Torhüter Michael Grom, einen von Patrick fossi um die Mauer gezirkelten Freistoß noch zur Seite (22.), aber eine Minute später flankte Thomas Gentner von links vor das Balinger Tor, wo am zweiten Pfosten Steven Kröner zum 1:1 einköpfte. Und in der 39. Minute war es wieder war es Gentner, der nach einem Einwurf von links scharf vor das Balinger Tor passte, SG-Torjäger Marcel Sökler den Ball am langen Pfosten zum 1:2 über die Linie drückte. Im Gegenzug hatte Balingen die Riesen-Chance zum 2:2, als Guarino in der Mitte Schoch bediente, der erneut an Michalik scheiterte.