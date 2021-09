1 Florian Ehnis erzielt per Kopf das 2:0 für den SV Villingendorf gegen den SV Zimmern II. Foto: Spindler

Bezirksliga: Sichere Auswärtssiege für SV Villingendorf und SG Deißlingen/Lauffen

eim FV 08 Rottweil ist der Knoten geplatzt. MIt 6:2 gegen die SG Schramberg/Sulgen konnte man den ersten Sieg feiern. Ganz souverän kam die SG Deißlingen/Lauffen beim SV Winzeln zum 2:0-Erfolg.

Auch die Kickers Lauterbach konnten den ersten Dreier durch ein 1:0 bei der SG Böhringen/Dietingen verbuchen. Der SV Zimmern II hatte dem SV Villingendorf beim 0:4 nichts entgegenzusetzen. Heimsiege verbuchten der SC Wellendingen (2:0 gegen den SV Gosheim) und die SG Bösingen/Beffendorf (4:1 über den SV Bubsheim). SV Winzeln – SG Deißlingen/Lauffen 0:2 (0:2). In einem engen und umkämpften Spiel konnte der SV Winzeln die Spielgemeinschaft nicht ausbremsen. Zwingender in der Offensive war die SG Deißlingen/Lauffen, die hier klar die Akzente setzte. Nach einem Eckball von Marcel Herzog unterlief dem SVW ein Eigentor zum 0:1 (38.). Ein schön herausgespielter Angriff führte noch vor der Pause zum 2:0 für die Gäste, als Robin Schumpp die Vorlage von Jonathan Pohl verwertete. Die SG D/L spielten in der zweiten Halbzeit souverän und ließen keine zwingenden Möglichkeiten des SVW zu.

Tore: 0:1 (38.) Eigentor, 0:2 (45.+2) Robin Schumpp. Schiedsrichter: Robin Bosch; Zuschauer: 150.SG Böhringen/Dietingen – Kickers Lauterbach 0:1 (0:0). Erster Sieg für die Kickers und die zweite Niederlage in Folge für die Spielgemeinschaft. Beide Teams hatten mit erheblichen Verletzungssorgen zu kämpfen, dementsprechend überschaubar war das Niveau. Die Kickers verteidigten geschickt, hatte die SG Böhringen/Dietingen durch Julian Schneider und Maurice Kumle gute Chancen. In der 53. Minute kam Tobias Müller bei den Kickers ins Spiel, der sechs Minute später die Vorlage für Yannick Broghammer lieferte, der zum 1:0 (59.) Gäste traf. "Bester Mann bei den Kickers war deren Torhüter", so SG-Coach Michael Banholzer. Kurz vor Schluss vergab Julian Schneider nochmals einen Hochkaräter zum Ausgleich.

Tor: 0:1 (59.) Yannick Broghammer. Schiedsrichter: Markus Benz; Zuschauer: 140. FV 08 Rottweil – SG Schramberg/Sulgen 6:2 (2:0). Die Gastgeber nutzen die Abwehrschwächen der Spielgemeinschaft zum ersten und klaren Sieg. Bis zur Pause konnte die SG Schramberg/Sulgen die Partei noch einigermaßen offen halten. Der FV Rottweil begann druckvoll und führte schnell mit 2:0, dann flachte das Geschehen etwas ab. Nach dem zweiten Tor durch Johannes Wenzler (64.) und Roter Karte gegen den Gast (68.) war der Widerstand der SG gebrochen, auch wenn sie in der torreichen Schlussphase noch zwei Treffer erzielen konnte. Der FV Rottweil hatte Spiel und Gegner im Griff. Tore: 1:0 (2.) Arber Krasniqi, 2:0 (14.), 3:0 (65.) Johannes Wenzler, 4:0 (70./FE) Krasniqi, 4:1 (73.) Luis Albrecht, 5:1 (76.) Krasniqi, 5:2 (87.) Josip Culjak, 6:2 )(90.+1) Adlin Dervishi. Schiedsrichter: Roman Balic; Zuschauer: 150. SV Zimmern II – SV Villingendorf 0:4 (0:1). Patrick Frey, der noch vor der Pause angeschlagen vom Feld musste, verwandelte einen Strafstoß nach Foul an Vincent Krüger zum frühen 0:1 (3.). Die junge Zimmerner Mannschaft zeigte in der Folgezeit eine insgesamt engagierte Leistung und verpasste durch Nico Maier den Ausgleich (7./Lattenschuss). Ein Eigentor führte auf der Gegenseite fast zum 0:2 (16.). Eric Ihl hätte für den SVZ II ausgleichen können (22.), als die Gäste zu viel Freiraum gewährten. In der 62. Minute erreichte eine Krüger-Flanke den eingewechselten Florian Ehnis, der auf dieses Kopfballtor noch eine Volley-Abnahme über SVZ-Keeper Moritz Bauer folgen ließ und für die Vorentscheidung sorgte (83.). Etwa zehn Minuten vorher verpassten die Hausherren ihre beste Chance auf den Anschluss. In der Nachspielzeit verwertete der aufgerückte Christian Höllerich im Kopfballduell eine Hereingabe von Kapitän Krüger zum 0:4 ins leere Tor (90.+3). Dem SVV gelang durch den Derby-Sieg der Zwölf-Punkte-Start in die neue Saison. Tore: 0:1 (3./Foulelfmeter) Patrick Frey 0:2 (62.) und 0:3 (83.) beide Florian Ehnis, 0:4 (90.+3) Christian Höllerich. – Schiedsrichter: Kai Müller. – Zuschauer: 120. SV Renquishausen – FSV Schwenningen 0:0. Die spielstarke FSV Schwenningen traf auf einen Gegner, der ein gutes Zweikampfverhalten zeigte und die Gastgeber teils hoch anlief. Nach einer Druckphase der Gäste in der Viertelstunde vor dem Seitenwechsel hatte der SV Renquishausen Glück, dass es torlos in die Kabine ging. In einem ausgeglichenen zweiten Durchgang gab es Möglichkeiten auf beiden Seiten, darunter jeweils eine Großchance. Zunächst ließ die FSV eine klare Möglichkeit aus, ehe Jonas Rack kurz vor Schluss noch für einen Heimsieg der Heuberger hätte sorgen können. Markus Straub zeigte mit seiner Linie eine überzeugende Schiedsrichterleistung. Tore: keine: Schiedsrichter: Markus Straub (SRG Balingen). – Zuschauer: 200.SpVgg Bochingen – FSV Denkingen 1:4 (0:3). Die Gastgeber fanden in den Anfangsminuten zwar gut in die Partie, blieben aber ohne Torabschluss vor der Pause und gingen im dritten von bislang vier Ligapartien mit einem 0:3-Rückstand in die Kabine. Kai Stelter (12.), Maxim Diez (21.) und Heiko Klumpp (33.) verschafften dem FSV Denkingen schon nach knapp einer halben Stunde einen deutlichen Vorsprung, den SpVgg-Kapitän Florian Schlotter per Kopf nach einem Eckball verkürzte (49.). Denkingen vergab auf der Gegenseite zunächst Möglichkeiten auf die Vorentscheidung. Mit seinem Doppelpack sorgte Stelter dann in der 70. Spielminute für den 4:1-Endstand. Der von der Sechserposition in die Innenverteidigung gerückte Schlotter verpasste mit einer Großchance sein zweites Kopfballtor an diesem Nachmittag und damit den erneuten Anschlusstreffer. Tore: 0:1 (12.) Kai Stelter, 0:2 (21.) Maxim Diez, 0:3 (33.) Heiko Klumpp, 1:3 (49.) Florian Schlotter, 1:4 (70.) Kai Stelter. – Zuschauer: 100.SG Bösingen/Beffendorf – SV Bubsheim 4:1 (4:0). Die Spielgemeinschaft setzte ihren Aufwärtstrend in Beffendorf fort. Andy Zimmermann (1.) und Benedikt Jochem (5.) sorgten bereits nach fünf Minuten für einen frühen 2:0-Vorsprung, der dem Team von Manuel Bantle gegen die bis dato verlustfreien Bubsheimer entgegenkam. Marius Haaga erhöhte nach 30 Minuten auf 3:0. Bubsheim wurde erneut zu einem unglücklichen Zeitpunkte im Spiel erwischt: Christoph Awecker legte kurz vor der Pause noch das 4:0 nach (45.+2). Die Gäste gaben sich im zweiten Durchgang nicht auf. Marvin Moser erzielte spät im Spiel das verdiente SVB-Tor zum 1:4-Endstand aus Sicht der Elf von Spielertrainer Paul Ratke, die nach nur einem Gegentor aus den ersten beiden Spielen am Sonntag gleich vier hinnehmen musste. Tore: 1:0 (1.) Andy Zimmermann, 2:0 (5.) Benedikt Jochem, 3:0 (30.) Marius Haaga, 4:0 (45.+2) Christoph Awecker, 4:1 (85.) Marvin Moser. – Schiedsrichter: Stefan Knoll (SRG Münsingen). Zuschauer: 80.