Fußball: FSV im Pokal eine Runde weiter

Vincent Kittel steht mit dem FSV Rheinfelden in der zweiten Runde. Foto: Uli Nodler Der FSV Rheinfelden steht in der zweiten Runde des Südbadischen Verbandspokals.







Nicht nur für den FSV-Vorsitzenden Patrick Da Rugna setzte sich der Fußball-Landesligist am Samstag beim stark eingeschätzten Freiburger Bezirksligisten SG Simonswald/Obersimonswald überraschend deutlich mit 3:0 durch. Vor dem Match hatte Da Rugna noch geunkt, seine Mannschaft sei angesichts vieler personeller Absenzen nur Außenseiter. Doch seine Jungs belehrten ihn mit einem über weite Strecken kontrollierten und souveränen Auftritt eines Besseren. In der ersten halben Stunde gab der Gastgeber schon Gas. Doch die FSV-Defensive ließ nicht viel anbrennen. Mit dem 1:0 nach 34 Minuten durch Wissam Kassem war vom SG-Elan nicht mehr viel zu sehen. Can Koyuncu, der bislang in der Vorbereitung regelmäßig getroffen hatte, erhöhte fünf Minuten vor der Pause auf 2:0. Diesen komfortablen Vorsprung ließen sich die Gäste aus der Löwenstadt nicht mehr aus der Hand nehmen. Mit dem 3:0 des starken Neuzugangs Jerome Chikwaira nach einer Stunde Spielzeit war die Messe dann endgültig gelesen.