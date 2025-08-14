Fußball: FSV-Gegner stapelt tief

Fußball-Landesligist FSV Rheinfelden steht zum Saisonstart im heimischen Stadion vor einer hohen Hürde. Die Löwenstädter empfangen am Samstag ab 16.15 Uhr den FC Waldkirch.
Der Gegner, Anfang Juni aus der Verbandsliga Südbaden abgestiegen, wird allgemein als einer der Favoriten auf den Titel gehandelt. „Das ist schon ein Brett, aber wir haben als Gastgeber auch den Anspruch, egal, wer bei uns gastiert, am Ende nicht mit leeren Händen dazustehen“, vergibt FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna Vorschusslorbeeren.