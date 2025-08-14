Fußball: FSV-Gegner stapelt tief

Der Gegner, Anfang Juni aus der Verbandsliga Südbaden abgestiegen, wird allgemein als einer der Favoriten auf den Titel gehandelt. „Das ist schon ein Brett, aber wir haben als Gastgeber auch den Anspruch, egal, wer bei uns gastiert, am Ende nicht mit leeren Händen dazustehen“, vergibt FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna Vorschusslorbeeren.

Dazu hat der Klub-Chef auch das Recht. Denn: Nach einer durchaus gelungenen Vorbereitung und der Verpflichtung von nicht weniger als 13 Neuzugängen ist der FSV nun quantitativ und qualitativ sehr gut aufgestellt. Das bedeutet, die Rheinfelder können das sportliche Ziel in der neuen Saison etwas höher ansetzen als in der vergangenen. So peilt Da Rugna mit seiner Mannschaft einen Platz unter den ersten Fünf an. In der Saison 2024/25 belegte der FSV Rheinfelden in der Abschlusstabelle den neunten Rang.

Die Aussagen in Sachen Titel-Favorit teilen die Verantwortlichen des FC Waldkirch allerdings nicht: „Das junge Team wird sicher Zeit brauchen – und die wollen wir ihm auch geben. Unser erklärtes Ziel ist es, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben“, wird Sport-Vorstand Alexander Koch auf der eigenen Website zitiert.

Es gibt zwischen Rheinfelden und Waldkirch eine Gemeinsamkeit. Wie der FSV hat der Fußballclub aus der Orgelstadt 13 neue Spieler für die Spielzeit 2025/26 geholt. So zeigt der FCW aktuell ein deutlich verändertes Gesicht gegenüber der Vorsaison, wo der FC Waldkirch schon lange vor dem Saisonende als Absteiger feststand. Neu ist mit Tom Brockhöft auch der Trainer.

Personell ist der FSV Rheinfelden für den Saisonstart nicht auf Rosen gebettet. Verletzungsbedingt fehlt der neue Stürmer Alexis Ramos. Im Urlaub befinden sich die Neuzugänge Meriton Neziraj und Simon Pakalski. Fraglich ist der Einsatz von Leon Hofmans. Dennoch gibt sich der FSV-Vorsitzende Da Rugna optimistisch: „Die Mannschaft hat körperlich und mental enorm zugelegt. Das ist der Verdienst von Coach Anton Weis und seinem Team. Deshalb rechne ich mir am Samstag schon etwas aus, zumal der Rasenplatz sich nun in einem guten Zustand befindet.“