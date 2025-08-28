Fußball: FSV-Ärger über Platzverweis

1 Can Koyuncu fehlt dem FSV am Wochenende. Foto: Uli Nodler Fußball-Landesligist FSV Rheinfelden trifft am Samstag (16.15 Uhr) auf den SV Mundingen. Ärger gibt es über einen Platzverweis aus der Pokalpartie.







Die Spielvereinigung Gundelfingen/Wildtal hat auch das zweite Spiel binnen vier Tagen gegen den FSV Rheinfelden für sich entschieden. Den Führungstreffer von Danilo Avellina konterten die Gäste in der 1. Hauptrunde des SBFV-Rothaus-Pokals am Mittwochabend noch im ersten Durchgang und spielten die Partie nach zwei FSV-Platzverweisen gegen Alessandro Mastrangelo (56./grobes Foulspiel) und Jeremy Stangl (90./Meckern) souverän zu Ende. Am Ende stand ein 3:1 aus Sicht der Breisgauer. Sauer aufgestoßen ist dem FSV Rheinfelden besonders die Rote Karte gegen Alessandro Mastrangelo.