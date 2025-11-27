Fußball Frauen Verbandsliga: TSV Frommern Frauen gegen den VfB Stuttgart II

Die Frommerner Frauen treffen am Sonntag (12 Uhr) in der Verbandsliga auf den Spitzenreiter aus Stuttgart.
Für die Frauen des TSV könnte die Rückrunde in der Verbandsliga kaum schwerer beginnen. Auswärts trifft die Elf von Petra Linder auf den Tabellenersten VfB Stuttgart II. Zum Gegner sagt Linder: „Sie haben eigentlich keine Schwachstelle und auch genügend gute Ersatzspielerinnen. Sie sind durchweg gut aufgestellt und sind in allen Mannschaftsteilen richtig stark. Sie haben mit Emma Babic eine gute Stürmerin, die im Hinspiel dreimal getroffen hat, aber aus dem Kader, kann man keine spezielle Topspielerin herausnehmen.“