Fußball Frauen Verbandsliga: TSV Frommern Frauen gegen den VfB Stuttgart II

Die Frommerner Frauen treffen am Sonntag (12 Uhr) in der Verbandsliga auf den Spitzenreiter aus Stuttgart.

Für die Frauen des TSV könnte die Rückrunde in der Verbandsliga kaum schwerer beginnen. Auswärts trifft die Elf von Petra Linder auf den Tabellenersten VfB Stuttgart II. Zum Gegner sagt Linder: „Sie haben eigentlich keine Schwachstelle und auch genügend gute Ersatzspielerinnen. Sie sind durchweg gut aufgestellt und sind in allen Mannschaftsteilen richtig stark. Sie haben mit Emma Babic eine gute Stürmerin, die im Hinspiel dreimal getroffen hat, aber aus dem Kader, kann man keine spezielle Topspielerin herausnehmen.“

Das Hinspiel welches Linder schon angesprochen hatte, endete mit 5:0 für den VfB II. Mittlerweile stehen die Stuttgarterinnen zu Beginn der Hinrunde auf Tabellenplatz eins mit 30 Punkten aus elf Partien und verloren zuletzt gegen die VfL Sindelfingen Ladies zum ersten Mal in dieser Saison. Frommern hingegen steht mit zwölf Punkten auf Rang neun in der Verbandsliga und geht als klarer Außenseiter in die Partie.

Frommern braucht starke Defensive

„Wir müssen versuchen defensiv gut zu stehen und alles weg zu verteidigen. Natürlich brauchen wir auch etwas Glück, wenn wir was mitnehmen möchten. Wenn sie ihre Chancen vielleicht nicht nutzen und wir gute Aktionen nach vorne haben, könnte es etwas werden. Um das Spiel zu gewinnen, muss man auch nach vorne Akzente setzen und die wenigen Chancen, die wir bekommen nutzen. Auch durch Standards können wir vielleicht wenn es klappt, etwas machen“, so die TSV-Trainerin.

Zum Kader sagt Linder: „Bei uns bleibt es angespannt. Die Verletzten kommen dieses Jahr nicht mehr zurück und es müssen die richten, die da sind.“