Fußball: Form stimmt beim FCBB

1 Bad Bellingens Tim Schillinger erreicht gegen den Verbandsligisten VfR Hausen ein 1:1-Unentschieden. Foto: Uli Nodler Fleißig haben die überregionalen Fußballclubs aus unserer Region am Dienstag getestet. Aller Ehren wert war der Auftritt des Landesligisten FC Bad Bellingen.







Link kopiert



Fleißig haben die überregionalen Fußballclubs aus unserer Region am Dienstag getestet. Aller Ehren wert war der Auftritt des Landesligisten FC Bad Bellingen. Er trotzte im Rheinstadion dem Verbandsligisten VfR Hausen ein 1:1 ab. Istvan Nagy glich in der 55. Minute den 0:1-Rückstand vor der Pause von Shqipon Bektasi aus. Das Ergebnis zeigt, dass der FC Bad Bellingen in der Vorbereitung auf einem guten Weg ist. Bad Bellingens Liga-Konkurrent FSV Rheinfelden schlug sich beim Gastspiel gegen den Verbandsligisten FC Auggen ebenfalls wacker. Die Löwenstädter mussten sich dem klassenhöheren Klub knapp mit 0:1 geschlagen geben. Das einzige Tor der Partie erzielte Jonathan Dischinger in der 37. Minute. Der FV Lörrach-Brombach sucht weiter nach seiner Form. Nach der 0:1-Niederlage gegen den Bezirksligisten TuS Lörrach-Stetten verloren die Grüttkicker am Dienstag vor heimischem Anhang auch das Duell mit dem Schweizer FC Allschwil mit 1:2. nod