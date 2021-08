1 Julian Schneider (Mitte) bereitet, wie die SG Böhringen/Dietingen insgesamt, Michael Banholzer, Trainer des Bezirksligisten, derzeit viel Freude. Foto: Müller

Fußball: Julian Schneider von SG Böhringen/Dietingen in toller körperlicher Verfassung

War der Auftritt der SG Böhringen/Dietingen bei der SG Bösingen/Beffendorf beim 5:0-Sieg schon eine tadellose Vorstellung der Mannschaft von Trainer Michael Banholzer, stach beim Bezirksligisten noch ein Akteur hervor: Julian Schneider.

Der 22-Jährige krönte seine Leistung mit zwei Toren. Sein Auftritt brachte Schneider auch Anerkennung von Bösingens Trainer Manuel Bantle ein, der ihn als den überragenden Spieler der Partie lobte, den die SG Bösingen/Beffendorf nie in den Griff bekam.

Für Banholzer kommt dies nicht überraschend. "Julian ist im Offensivbereich sehr flexibel einsetzbar und ist momentan in einer tollen körperlichen Verfassung. Es gibt nicht viele Spieler hier in der Region, die so ein Lauf- und Sprintvermögen besitzen", lobt der SG-Coach. Dies war nicht immer so, denn in den vergangenen Jahren habe Julian Schneider immer wieder Probleme gehabt, seine Topleistung konstant auf den Platz zu bringen.

"Da scheint er seit dieser Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Er und auch einige andere meiner Jungs haben in der Corona-Pause aber auch intensiv an ihrer Fitness gearbeitet", stellt Michael Banholzer zufrieden fest.

Der SG-Trainer weiter: "Ich wünsch es ihm, dass auch er weiterhin fit und gesund bleibt. Dann werde ich die nächsten Monate noch einige Male entspannt und mit Genuss von der Bank dem Spiel meiner Mannschaft zuschauen können."

Der inzwischen 22-jährige Julian Schneider spielt schon seit den Bambinis in Böhringen. Er hat dort auch alle Jugendmannschaften bei der Spielgemeinschaft mit dem FC Dietingen durchlaufen.