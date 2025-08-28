Fußball: Feld an der Spitze rückt eng zusammen

Die Kreisliga A-West steht in den Startlöchern. Vor dem Start gibt es einige spannende Fragen.
Ziemlich eindeutig ging es in den vergangenen Jahren in der West-Staffel in puncto Meisterschaft zu. In der Vorsaison dominierte der SV Weil II das Geschehen nahezu nach Belieben, kam letztlich mit einem satten Vorsprung von 13 Punkten auf den ersten Verfolger ins Ziel. Ein Relegations-Teilnehmer fand sich traurigerweise schließlich nicht, was unter anderem bei Kanderns Spielertrainer Tim Großklaus überhaupt nicht gut ankam. Sei’s drum. Auf ein Neues in dieser Saison. Man darf zumindest davon ausgehen, dass es heuer mal wieder spannender werden wird, wenn es um den direkten Bezirksliga-Aufstieg geht. Den klaren Titelfavoriten gibt es, ähnlich wie in der Bezirksliga Hochrhein, auch in der West-Staffel offensichtlich nicht.