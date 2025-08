Hart umkämpft war er, der erste Basler Saisonsieg gegen die Grasshoppers aus Zürich am vergangenen Wochenende. Das knappe Ergebnis (2:1) täuscht jedoch etwas über den Spielverlauf hinweg.

Lange hatte der FC Basel die Partie im Griff und zeigte sich auch offensiv gewohnt spielfreudig. Allerdings war es die mangelnde Effizienz, die den „Bebbi“ um ein Haar noch ein Schnippchen geschlagen hätte. So war es am Ende Philip Otele, der mit seinem zweiten Tagestreffer einen weiteren bitteren Punktverlust abwenden konnte.

Basel setzt erneut auf die Offensive

Im „Klassiker“ gegen den ewigen Rivalen aus Bern will die Mannschaft von Coach Ludovic Magnin erneut im Angriff begeistern. So waren es in der vergangenen Saison neben Xherdan Shaqiri auch Philip Otele, Kevin Carlos oder Anton Kade, die in und um den gegnerischen Strafraum für Unruhe sorgten.

Darüber hinaus sollten die Basler gewillt sein, den „Klassiker“ der vergangenen Saison vergessen zu machen. Im Mai ging das Team, damals noch unter der Leitung von Fabio Celestini mit 2:6 im Wankdorf-Stadion unter. Diese Niederlage dürfte in den Köpfen der Spieler als auch in den Köpfen der FCB-Anhänger noch tief verankert sein.

Abgesehen von der deutlichen Klatsche gegen Ende der letzten Saison waren die vergangenen Duelle der beiden Schweizer Schwergewichte stets eng umkämpft, wobei YB die Nase meist einen Ticken vor dem FCB hatte.

Als Double-Sieger wird der FC Basel nichtsdestotrotz als leichter Favorit in das Duell mit dem ewigen Rivalen gehen. Bei einem Erfolg hätte man den missglückten Start gegen St. Gallen ausgemerzt.

Wo führt die Reise des FCB in dieser Saison hin?

Ob die Rotblauen sich nach der überragenden Vorsaison 2024/2025 in diesem Jahr noch einmal übertreffen können, bleibt abzuwarten. Durch die Erfolge ist der FCB nun jedenfalls vom Jäger zum Gejagten geworden.

Diese Rolle war zuvor dem kommenden Gegner YB Bern überlassen, der zwischen 2017 und 2024 gleich sechs Meisterschaften einfuhr. Das Aufeinandertreffen im „Joggeli“ verspricht am Mittwochabend eine Menge an Spannung und kann ein Fingerzeig sein, in welche Richtung es in dieser Spielzeit für den FC Basel gehen wird.