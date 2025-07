Der FC Basel ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Im ersten Pflichtspiel in St. Gallen gewinnen die Ostschweizer am Ende nicht unverdient mit 2:1.

Nach einer Basler Führung zur Halbzeit drehten die St. Galler die Partie in der zweiten Hälfte.

Abtasten war nicht angesagt vor knapp 20 000 Zuschauern im Kybunpark. Bereits in der 4. Minute musste FCB-Torwart Marvin Hitz Kopf und Kragen riskieren, um einen Kopfball von Goebbels zu parieren. Die „Bebbi“ ihrerseits trugen in der Folge gefährliche Angriffe meist über die linke Seite vor. In der 23. Minute zeichnete sich der FCB-Goalie ein weiteres Mal aus, als er einen Abschluss von Goebbels aus kurzer Distanz zum Eckball lenkt.

Der Eckball kam hinter die Basler Abwehr, Vandermersch zog direkt ab und hämmerte die Kugel an die Querlatte.

Doch der Treffer fiel vor der Pause auf der anderen Seite. Es war ein Eigentor von Lukas Görtler nach einem Schuss von Traoré aus spitzem Winkel. Der St. Galler Kapitän lenkte den Ball ins eigene Tor.

Und der FC Basel hätte nach Wiederanspiel nachlegen müssen. Albian Ajeti kommt frei und zum Kopfball. Doch der FCB-Stürmer trifft aus kürzester Distanz das Tor nicht. Das 2:0 hätte dem FC Basel gut getan.

Denn: Kurz darauf bestrafte FC St. Gallen die Gäste-Nachlässigkeit mit dem Ausgleich. Lukas Görtler spekuliert richtig und trifft dieses Mal ins richtige Tor. Willensstark drückte er den Ball nach einem Eckball mit der Fußspitze über die Linie. Gespielt sind zu diesem Zeitpunkt 56. Minuten.

Beide Trainer nehmen diverse Wechsel vor. Es bleibt spannend im Kybunpark. In der 73. Minuten scheiterte bei den Baslern Kevin Carlos alleine vor dem Tor am spektakulär reagierenden Watkowiak. Und wieder machte es der FC St. Gallen besser. Nur zwei Minuten traf Geubbels nach toller Vorarbeit von Balde mit einem gefühlvollen Kopfball zur St. Galler 2:1-Führung. Der amtierende Meister konnte nicht mehr reagieren und verlor mit Neutrainer Ludovic Magnin die Startpartie in der Ostschweiz mit 2:1.

In der Basler Offensive fehlte es an der notwendigen Effizienz im Abschluss. Auch gelang es Basels Schlüsselspieler Xherdan Shaqiri nicht im gleichen Ausmaß entfalten, wie in seiner überragenden letzten Spielzeit.

Tore: 0:1 (40.) Görtler (Eigentor), 1:1 (55.) Görtler, 2:1 (75.) Geubbels.

FC St. Gallen: Watkowiak – Gaal, Stanic, May – Vandermersch (64. Owusu), Görtler (74. Stevanovic), Neziri, Boukhalfa, Okoroji; – Vogt (64. Balde), Geubbels (83. Konietzke).

FC Basel: Hitz – Tsunemoto (80. Kade), Vouilloz, Adjetey, Schmid – Leroy (86. Soticek), Koindredi (62. Metinho) – Otele (86. Junior Zé), Shaqiri, Traoré – Ajeti (62. Carlos).