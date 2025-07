Fußball: FCB scheint gerüstet

1 FCB-Kapitän Xherdan Shaqiri erzielt im Test das erste Basler Tor. Foto: Thomas Hess Als gelungen darf der letzte Test des FC Basel vor dem Start in die Schweizer Super League am kommenden Samstag (18 Uhr) bezeichnet werden.







Als gelungen darf der letzte Test des FC Basel vor dem Start in die Schweizer Super League am kommenden Samstag (18 Uhr) bezeichnet werden. Die „Bebbi“ überzeugten gegen den spanischen Champions League-Starter FC Villarreal und erreichten im Trainingslager im österreichischen Altach ein 3:3. In allen Mannschaftsteilen wussten die Basler zu gefallen. Überzeugt hat Coach Ludovic Magnin vor allem das Pressing-Verhalten seiner Mannschaft. Durch die Treffer von Xherdan Shaqiri, dessen abgefälschter Ball den Weg ins Tor fand, und Albian Ajeti lag der FCB vor der Pause zweimal in Führung. Viallerreal egalisierte beide Führungen. So stand’s zur Pause 2:2. Carlos brachte die „Bebbi“ nach dem Wechsel erneut in Front, ehe die Spanier kurz vor Schluss erneut ausglichen. nod