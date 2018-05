Fußball FC Pfeffingen glaubt an Wunder von Frommern

Pfeffingen hatte schon in der ersten Runde zu kämpfen, um sich mit 7:4 nach Elfmeterschießen gegen den FC Stetten/Salmendingen durchzusetzten, wohingegen Erlaheim Erzingen/Roßwangen/Endingen mit 8:0 auseinandernahm. Es folgte ein 2:0-Sieg der Erlaheimer gegen den FC Onstmettingen und ein 4:0 der Pfeffinger gegen den B-Ligenspitzenverein FC Wessingen, Im Achteilfinale gewann Pfeffingen mit 7:5 nach Elfmeterschießen gegen den FC Grosselfingen, Erlaheim reüssierte mit 2:1 beim TSV Harthausen II ehe Pfeffingen den SV Dotternhausen II mit 6:2 deklassierte und Erlaheim den Lokalrivalen SV Heiligenzimmern mit 3:1 in die Schranken verwies.

Beide Halbfinalspielen entwickelten sich dann zu wahren Krimis, nach regulärer Spielzeit stand es jeweils remis, sodass das Elfmeterschießen die beiden Finalisten ausmachen musste. Pfeffingen hatte gegen den SV Heinstetten mit 5:3 das bessere Ende für sich, nach 90 Minuten hatte es es noch 1:1 gestanden. Erlaheim und Nusplingen trennten sich nach 90 Minuten 3:3, vom Punkt trafen nur noch die Erlaheimer Gerd Schneider, Kevin Bosch und Robin Hirt.

Bezirksligist ist klarer Favorit

Die Nusplinger waren auch der letzte Erlaheimer Gegner in der Bezirksliga, am Sonntag gelang gegen die Essigbeck-Elf ein 2:1-Heimsieg. "Das war eine sehr gute Generalprobe, mit einem guten Gefühl in das Pokalfinale zu gehen tut gut", findet Erlaheims Abteilungsleiter Matthias Röhm. Der A-Ligist FC Pfeffingen hatte hingegen seinen letzten Einsatz am 17. Mai, als das weit abgeschlagene Schlusslicht FC Zillhausen mit 5:1 geschlagen wurde. Röhm sieht diese längere Pause der Pfeffinger keinesfalls als Nachteil für sein Team an. "Wir sind im Spielrhythmus geblieben, das finde ich ganz gut".

Kein echtes Gütesiegel war der Pfeffinger Sieg gegen Zillhausen, im Gegensatz zu den drei Siegen zuvor gegen den TSV Benzingen (2:1), die SG Obernheim/Nusplingen (2:0) und die TSG Margrethausen (3:1), durch die sich der Vorjahresdritte FC Pfeffingen wenigstens auf den neunten Tabellenplatz nach vorne verbesserte.

Pfeffingens Trainer Marc Haasis, der voraussichtlich nur auf einen Spieler bei diesem "Highlight" verzichten muss, spricht von einem "sehr durchwachsenen Tabellenplatz". "Zumindest Platz sechs oder sieben haben wir uns schon vorgenommen", eröffnet Haasis seine Einschätzung. Im Gegensatz können die Erlaheimer als Aufsteiger mit dem momentanen siebten Tabellenplatz mehr als zufrieden sein. "Erlaheim ist klarer Favorit, mit Rico und Fabio Müller und ihren weiteren Offensivspielern verfügen sie über sehr, sehr gute Individualisten und sie sind auch ansonsten in spielerischer Hinsicht uns überlegen, aber Chancen für eine Überraschung gibt es in solch einem Finale immer", so Haasis. "Wenn wir unsere Kompaktheit finden, als Team auftreten und jeder seine Arbeit macht, dann wird es auch für Erlaheim schwer uns zu schlagen", kündigt Haasis dem Gegner einen heißen Tanz an.

David gegen Goliath

"Wir gehen sehr optimistisch in das Endspiel und sehen gute Siegchancen. Aber in einem Endspiel kann immer alles passieren, da kommt es auch auf das Glück an", meint Röhm, der noch um den Einsatz von drei angeschlagenen Spielern bangt. "Wir sind aber zuversichtlich, dass alle spielen können", ergänzt Röhm. "Pfeffingen wird kämpferisch alles geben und auf dieses Spiel brennen, sie spielen zwar eine Klasse niedriger, aber wir werden sie nicht unterschätzen", sieht Röhm, der sein Team als "spielerisch stärker" als der Gegner einschätzt, die Partie keinesfalls als Selbstläufer für seine Elf an.