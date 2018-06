Fußball FC Onstmettingen bleibt der A-Klasse erhalten

RELEGATION ZUR KREISLIGA A FC Onstmettingen – FC Wessingen 3:1 (1:0). Jubel bei den Fußballern des FC Onstmettingen. Die Albstädter haben am Samstag ihren Platz in der Kreisliga A verteidigt. Im Relegationsspiel auf dem Sportgelände in Rangendingen setzten sie sich gegen den FC Wessingen mit 3:1 durch.