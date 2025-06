Fußball: FC Kandern sichert sich einen Torwart

1 Sportchef Luca Kern (r.) freut sich auf Torhüter Nico Ladisi. Foto: zVg/FC Kandern Vom FC Huttingen wechselt Nico Ladisi ins Stadion in der Au.







Fußball-Kreis A-Ligist FC Kandern schraubt weiter am Kader für die kommende Saison in der A-Klasse. Nun hat der Verein bekanntgegeben, dass mit Nico Ladisi ein Torhüter das Team von Tim Großklaus verstärkt. Der 29-Jährige wechselt vom FC Huttingen zum FCK und absolvierte in der vergangenen Kreisliga B-Spielzeit acht Einsätze. Zuvor stand der Torhüter unter anderem beim SV Eichsel in der Kreisliga A zwischen den Pfosten. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit Nico in der Au. Er schliesst die Lücke im Torwartteam, nachdem unser Stammtorhüter Marco Weber seine Karriere verletzungsbedingt beenden musste“, informiert FCK-Sportchef Luca Kern über den Neuzugang.