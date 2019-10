Fußball FC Holzhausen: Michel und Schoch grandios

Wenn es so weiter geht, wird der FC Holzhausen in der aktuellen Spielzeit die 100-Tore Marke knacken. Drei Doppepacks, ein Hattrick und der jüngste Viererpack beim SSC Tübingen gehen auf das bisherige Torkonto von Janik Michel. Sein härtester Konkurrent um die Torjägerkanone kommt aus dem eigenen Lager. Pascal Schoch schnürte bereits vier Doppelpacks und auch ein Viererpack am ersten Spieltag gegen den SC 04 Tuttlingen zieren seine Bilanz.

Vor dem Topspiel am kommenden Samstag beim Tabellenzweiten SV Zimmern ist die Mannschaft von Trainer Martin Kiefer gewarnt, denn nicht immer war die Leistung so bemerkenswert wie die Torausbeute. Der Tabellenführer ist aber selbstkritisch genug und wird im Sechs-Punkte-Spiel in Zimmern - das auf seinen Torjäger Christian Braun (11 Tore in acht Spielen) baut - wieder für den ein oder anderen Treffer gut sein.