Fußball FC Holzhausen besiegt Spitzenreiter

FC Holzhausen - TSV Essingen 2:1 (0:1). Eine kleine Sensation ist dem FC Holzhausen in der Verbandsliga Württemberg gelungen. Nachdem das Kiefer-Team unter der Woche in Leinfelden 4:2 gewonnen hatte, setzte der FCH in einem packenden, wie auch kuriosen Spiel noch einen drauf, der TSV Essingen als Spitzenreiter und bisher noch ohne Gegentor wurde mit 2:1 besiegt.