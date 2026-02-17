Fußball: FC Basel gelingt ein Transfer-Coup

Becir Omeragic wechselt vom HSC Montpellier zum FC Basel.
Der polyvalent einsetzbare Innenverteidiger hat bei Rotblau einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschrieben. Der Genfer spielte in den Nachwuchsabteilungen des Étoile Carouge FC und des Servette FC, ehe er im Sommer 2018 zum FC Zürich wechselte. Am 4. Mai 2019 bei einer Begegnung mit dem FCB im St. Jakob-Park debütierte Becir Omeragic in der obersten Schweizer Spielklasse. In der Folge bestritt er bis im Sommer 2023 für die Zürcher 103 Partien in der Super League und wechselte dann zum Montpellier HSC.