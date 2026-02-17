Fußball: FC Basel gelingt ein Transfer-Coup

Der polyvalent einsetzbare Innenverteidiger hat bei Rotblau einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschrieben. Der Genfer spielte in den Nachwuchsabteilungen des Étoile Carouge FC und des Servette FC, ehe er im Sommer 2018 zum FC Zürich wechselte. Am 4. Mai 2019 bei einer Begegnung mit dem FCB im St. Jakob-Park debütierte Becir Omeragic in der obersten Schweizer Spielklasse. In der Folge bestritt er bis im Sommer 2023 für die Zürcher 103 Partien in der Super League und wechselte dann zum Montpellier HSC.

Auch im Süden Frankreichs entwickelte sich der siebenfache Schweizer Nationalspieler schnell zu einer Stammkraft. In seinen ersten beiden Spielzeiten kam er auf 50 Einsätze in der Ligue 1 und in der aktuellen Saison stand er als Kapitän beim aktuell Zehnten der Ligue 2 in sämtlichen 22 Partien über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Nun kehrt Becir Omeragic in die Schweiz zurück und unterschreibt beim FCB einen Dreieinhalb-Jahresvertrag.

Sportdirektor Daniel Stucki sagt zum Wechseldeal: „Mit Becir Omeragic konnten wir einen starken Schweizer Innenverteidiger verpflichten, der uns sofort helfen kann und trotz anderer Angebote unbedingt zu uns wollte. Becir verfügt über einen großen Rucksack an Erfahrung in der Super League. Nachdem wir ihn schon im Sommer als Teamstütze verpflichten wollten, sind wir froh, dass der Wechsel nun geklappt hat.“

Becir Omeragic äußert sich wie folgt zu seinem Wechsel: „Ich wollte unbedingt zum FC Basel, weil er ein Top-Club ist, dessen Anspruch es immer ist, oben mitzuspielen. Ich bin mir bewusst, dass ich in einer herausfordernden Situation zum FCB komme und wir schnellstmöglich wieder gute Resultate brauchen. Aber ich kenne die Schweizer Liga sowie Drucksituationen. Ich bin überzeugt, dass ich meine Erfahrungen einbringen kann und wir als Mannschaft das letzte Saisondrittel positiv gestalten werden.“