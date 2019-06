Fußball FC Bad Dürrheim: Hype um 1. FC Köln nimmt Fahrt auf

Bad Dürrheim - Der 1. FC Köln hält in der Woche vom 7. bis zum 14. Juli ein Trainingslager im Öschberghof in Donaueschingen ab. In dieser Zeit kommen sie zu dem Jubiläumsspiel des FC Bad Dürrheims, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Das Spiel findet am Mittwoch, 10. Juli, statt und beginnt um 18 Uhr im Salinenstadion gegen die erste Bad Dürrheimer Mannschaft.