Fußball FC Bad Dürrheim holt nur Remis gegen Geisingen

Andreas Probst, SV Geisingen: "Wir freuen uns über den Punkt, aber realistisch betrachtet bringt dieses Unentschieden für beide Mannschaften in ihrer jeweiligen Situation nichts. Auch ein Sieg war für uns möglich."

FC Bad Dürrheim – SV Geisingen 1:1 (1:1). Eine faustdicke Überraschung. Die ambitionierten Bad Dürrheimer kamen am Mittwochabend im Nachholspiel nicht über ein Remis gegen die abstiegsbedrohten Geisinger hinaus. Damit feierten stark kämpfende Gäste nach drei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis. Dem Team von Trainer Enrique Blanco droht nun die Gefahr, den Anschluss an die beiden vorderen Plätze komplett zu verlieren.

Die Bad Dürrheimer mussten auf ihren gesperrten Torjäger Alex German verzichten, was sich in ihrem Offensivspiel negativ auswirkte. Bei Geisingen fiel kurzfristig Angreifer Luca Arceri aus. Bei ihm war beim Warmmachen eine alte Leistenverletzung wieder aufgebrochen.