Fußball: FC Bad Bellingen plagen Personalsorgen

Zum Auftakt der Landesliga-Saison gastiert der FC Bad Bellingen bereits am Freitag (20 Uhr) beim FC Tiengen.
Schon am Freitagabend (20 Uhr) bestreitet der FC Bad Bellingen nicht nur die erste Landesliga-Partie seiner Vereinsgeschichte, sondern auch die erste Begegnung in der neuen Spielzeit der Landesliga, Staffel II. Grund für die Verlegung auf den Freitagabend ist die „Speed Night“ in Hertingen, bei der einige Spieler und Funktionäre des FC Bad Bellingen dem benachbarten MSC Rebland unter die Arme greifen.