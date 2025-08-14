Fußball: FC Bad Bellingen plagen Personalsorgen

Schon am Freitagabend (20 Uhr) bestreitet der FC Bad Bellingen nicht nur die erste Landesliga-Partie seiner Vereinsgeschichte, sondern auch die erste Begegnung in der neuen Spielzeit der Landesliga, Staffel II. Grund für die Verlegung auf den Freitagabend ist die „Speed Night“ in Hertingen, bei der einige Spieler und Funktionäre des FC Bad Bellingen dem benachbarten MSC Rebland unter die Arme greifen.

FCBB liefert gute Ergebnisse ab

Die Mannschaft des neu fusionierten Vereins aus der Spielvereinigung Bamlach/Rheinweiler und dem FC Bad Bellingen hat sich in den vergangenen Wochen in kürzester Zeit finden müssen, lieferte dafür aber bereits einige vielversprechende Auftritte ab. In der Vorbereitung trotzte das Team von Marvin und Robert Riede dem Verbandsligisten VfR Hausen ein 1:1-Unentschieden ab und zeigte auch bei der 1:3-Pokalniederlage gegen den Verbandsligisten FC Teningen eine ansprechende Leistung.

Für den anstehenden Ligaauftakt beim FC Tiengen, der in der Vorwoche mit 2:4 beim Landesligisten SV Aasen unterlag, fehlen den Kurstädtern allerdings einige Akteure. „Wir sind personell ein wenig angeschlagen. Zu ein paar Verletzten gesellen sich am Wochenende auch noch ein paar Urlauber. Wir haben nichtsdestotrotz einen guten Kader“, gibt sich Cheftrainer Marvin Riede für das Gastspiel beim FC Tiengen zuversichtlich.

Die Gastgeber aus Tiengen deuteten in der vergangenen Saison mit Siegen gegen Laufenburg und den FV Lörrach-Brombach bereits an, dass sie sich definitiv im oberen Drittel der Tabelle etablieren können. Dazu hat sich der Landesligist aus dem Langenstein-Stadion prominent verstärkt. Vom FC Erzingen hat sich neben Spielmacher Abdul Ehad Demirdal auch Torjäger Nexhdet Gusturanaj dem FC Tiengen angeschlossen.

Gusturanaj fehlt dem FC Tiengen vorerst

Der 36-Jährige, der bereits zwischen 2020 und 2022 für den FC Tiengen auf Torejagd ging, fehlt dem Team von Giuseppe Stabile allerdings vorerst gesperrt. Grund dafür ist eine Tätlichkeit, wegen der er (im Trikot des FC Erzingen) die Rote Karte sah. „Wir haben ja vor gar nicht so langer Zeit gegen Tiengen gespielt. Die Mannschaft hat eine sehr hohe Qualität nach vorne“, weiß auch Marvin Riede.

Torjäger hat allerdings auch der FC Bad Bellingen in den eigenen Reihen. Neben Kapitän Tim Schillinger machten auch die beiden Sturmtanks Besnik Shala (SV Weilertal) und Istvan Nagy (Spvgg. Bamlach/Rheinweiler) im Sturmzentrum auf sich aufmerksam.

In welcher Konstellation die Bellinger Offensive in Tiengen starten wird, bleibt abzuwarten. „Wichtig wird sein, dass wir uns als Einheit präsentieren und sauber auftreten“, so Marvin Riede abschließend.