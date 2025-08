In allen drei Begegnungen mit Hochrhein-Beteiligung hatte es in der am Wochenende ausgetragenen Qualifikationsrunde keine Überraschungen gegeben.

FC Erzingen – TuS Binzen 0:3

Der Landesligist aus dem Kandertal entledigte sich seiner Pokalaufgabe in Erzingen souverän. Binzen war stets Herr der Lage und ging in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Nach einem Eckball von Felix Busse war Ismail Demirci aus dem Getümmel heraus im Nachschuss erfolgreich. Im zweiten Abschnitt nahmen es die deutlich überlegenen Gäste mit der Chancenverwertung nicht so genau. Erst in der 72. Minute stellte Jakob Rinza auf 2:0. Derselbe Spieler erzielte in der 87. Minute mit einem satten Schuss unter die Latte das 3:0. Beide Treffer fielen über die rechte Angriffsseite. Erst war Jörg Hupfer der Vorbereiter, dann David Muck. In der ersten Hauptrunde trifft der TuS Binzen nun zu Hause auf den Verbandsligisten SV Laufenburg.

FC Hauingen – FC Zell 1:6

Mit einem Blick auf die Aufstellung des FC Hauingen war klar, dass die Lörracher Ortsteil-Fußballer im Duell mit dem Liga-Konkurrenten FC Zell nicht viel bestellen werden. Nicht weniger als acht Hauinger Spieler aus dem Kader der „Ersten“ fehlten wegen eines Junggesellen-Abschieds. Und so verlief das Pokalspiel am Ende recht einseitig.

Allerdings wäre den Schützlingen von Trainer Mick Fahr beinahe ein Traumstart geglückt. Bereits in der 1. Minute brachte Roman Starke nach einem sehenswerten Angriff die Gastgeber mit 1:0 in Front. Fünf Minuten später hätte der FCH auf dem Nebenplatz in der Hauinger Anlage mit 2:0 führen können, doch Max Keller scheiterte mit einem Foulelfmeter am Zeller Christian Rapp. Der Keeper lenkte die Kugel an den Pfosten.

Michael Schwald kann mit dem Auftritt des FCZ zufrieden sein. Foto: Hannes Brenneisen

Danach übernahm der FC Zell das Kommando und führte zur Pause durch die Treffer von Sebastian Rupp (18./42) und Marco Schwald (22./36.), Sohn des Trainers Michael Schwald, vorentscheidend mit 4:1.

Im zweiten Abschnitt ließen die Wiesentäler nichts mehr anbrennen. Am Ende wurde es durch die weiteren Treffer vonFinn Rünzi und Aaron Reiß ein Kantersieg. Während der Partie war der Hauingen Coach nicht gerade bester Laune: „Heute hat das Spiel keinen Spaß gemacht.“ Der FC Zell empfängt in der ersten Hauptrunde nun den Landesigisten FV Lörrach-Brombach.

FC Heitersheim – FC Bad Bellingen 2:6 n.V.

Ein kurioses Duell erlebten die Zuschauer der Pokal-Qualifikationspartie zwischen dem FC Heitersheim und dem FC Bad Bellingen. Zur Halbzeit führte der FCBB in einer ruhigen Partie mit 2:1. Im zweiten Durchgang nahm das Spiel dann eine bittere Wendung. Drei Platzverweise auf Seiten der Heitersheimer, unter anderem wegen einer Tätlichkeit, zeichneten den Verlauf der Partie. Trotz der Unterzahl rettete sich der FCH spät in die Verlängerung, wo man nach einer weiteren glatt Roten Karte noch zu siebt auf dem Feld stand.

Kapitän Tim Schillinger trifft doppelt für den FCBB. Foto: Daniel Hengst

„Danach haben wir dann natürlich den Ball laufen lassen“, erklärt FCBB-Kapitän Tim Schillinger. Trotz des Erfolgs wohl definitiv ein Spiel, welches den Zuschauern beider Seiten in Erinnerung bleiben wird.