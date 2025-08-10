Fußball: FC Auggen nimmt die erste Hürde

1 Jonathan Dischinger erzielt das 1:0. Foto: Hannes Brenneisen Mit 1:0 gewinnt das Team von Marco Schneider in der ersten Verbandspokal-Runde beim SV Sinzheim. Auggener Top-Neuzugang muss verletzt vom Feld.







Die weite Anreise von über 130 Kilometern schien der Verbandsligisten aus Auggen schon gleich zu Beginn der Partie erfolgreich ausgeblendet zu haben. Nach etwas mehr als zehn Minuten brachte Youngster Jonathan Dischinger die Gäste auf Vorlage seines Spielmachers Jonathan Ehret in Führung (11.). Auch in der Folge blieb der FC Auggen am Drücker, verpasste es aber in Person von Jonathan Ehret, auf 2:0 zu erhöhen (35.). Sein Abschluss zog knapp am langen Eck vorbei.