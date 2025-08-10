Fußball: FC Auggen nimmt die erste Hürde
Jonathan Dischinger erzielt das 1:0. Foto: Hannes Brenneisen

Mit 1:0 gewinnt das Team von Marco Schneider in der ersten Verbandspokal-Runde beim SV Sinzheim. Auggener Top-Neuzugang muss verletzt vom Feld.

Die weite Anreise von über 130 Kilometern schien der Verbandsligisten aus Auggen schon gleich zu Beginn der Partie erfolgreich ausgeblendet zu haben. Nach etwas mehr als zehn Minuten brachte Youngster Jonathan Dischinger die Gäste auf Vorlage seines Spielmachers Jonathan Ehret in Führung (11.). Auch in der Folge blieb der FC Auggen am Drücker, verpasste es aber in Person von Jonathan Ehret, auf 2:0 zu erhöhen (35.). Sein Abschluss zog knapp am langen Eck vorbei.

 

Kurz vor der Pause gab es dann zwei Auggener Wermutstropfen: Sowohl Top-Verpflichtung Daniel Ontuzans als auch Moritz Trogus mussten mit muskulären Problemen vom Feld. In Durchgang zwei verlor die Partie deutlich an Qualität, aber der FCA brachte das 1:0 souverän über die Zeit. „In Durchgang zwei haben sich beide Mannschaften bei dieser Hitze gequält. Die erste Halbzeit war aber auf jeden Fall gut“, so FCA-Sportchef Björn Giesel im Anschluss an die Partie. Somit steht der FC Auggen verdient in der zweiten Pokalrunde.

 