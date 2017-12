Fußball FC Altburg fliegt in hohem Bogen raus

In der Vorrundengruppe 5 erwischten die Sportfreunde Aach einen guten Einstieg ins Turnier. Mit den beiden Auftaktsiegen hatten die Kicker aus der Dornstettener Teilgemeinde ihre Hausaufgaben schnell gemacht und sich sicher für die Zwischenrunde qualifiziert. Mit einem 5:1 gegen den SC Neubulach II sicherten sich die Aacher vorzeitig den Gruppensieg.

Als eher holprig darf der Start des Bezirksligisten VfL Nagold II ins Turnier gesehen werden. Nach zwei Niederlagen rappelten sich die Nagolder jedoch auf und landeten einen 5:2-Sieg gegen den SV Oberkollbach. Damit war das Erreichen der Zwischenrunde fast gesichert.

Am ersten Tag hatte sich der SC Neubulach ganz zur Freude des Publikums mit vier Siegen in vier Spielen für den weiteren Verlauf des SV-Cup-Turniers warmgeschossen, dabei auch die U19 des VfL Nagold bezwungen.

Für die die VfL-Nachwuchsfußballer reichte Gruppenplatz zwei allemal für das Weiterkommen. Die technisch versierten Nagolder präsentierten sich vor allem als ausgesprochen torhungrig. In vier Gruppenspielen brachten sie es auf insgesamt 21 Treffer. Philipp Schäuble traf sechsmal, Chris Wolfer fünfmal, Kujtim Berisha und Elias Bürkle jeweils dreimal.

Die Nagolder waren es auhc, die den höchsten Sieg landen konnten. Gegen die Mannschaft der SG Oberreichenbach/Würzbach landeten die VfL-Jungkicker einen 10:1-Erfolg.

Abzuwarten bleibt, was der VfL Stammheim in diesem Jahr in Neubulach reißen kann. Dem 5:0 zum Auftakt gegen den FC Altburg II ließ der Bezirksligist ein ebenso deutliches 5:1 gegen den TSV Möttlingen folgen. Damit hatten auch die Stammheimer deutlich gezeigt, dass sie durchaus zu den Mannschaften zählen, die es am Samstag bis ins Halbfinale oder sogar noch weiter bringen können.

Die Torschützenliste wird aktuell angeführt von Jens Schaible vom SV Gültlingen mit sieben Treffern (am ersten Turniertag). Auf jeweils sechs persönliche Erfolgserlebnisse brachten es bislang Marcus Pflieger vom SV Gültlingen und der Nagolder Philipp Schäuble.