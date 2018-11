Fußball FC 08 Villingen: "Wir müssen jetzt aufpassen"

"Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir in der Tabelle nicht durchgereicht werden", mahnt deshalb Coach Jago Maric. Das erneute punktlose Wochenende blieb allerdings ohne die ganz großen Folgen für sein Team.

Dies lag daran, dass die heißen Mitbewerber um die vorderen Plätze – wie Bissingen, Freiberg und Nöttingen – auch nicht voll punkten konnten, sowie das Spitzenspiel zwischen dem SSV Reutlingen und den Stuttgarter Kickers aus Sicherheitsgründen auf den 9. Dezember verlegt wurde. Das Feld bis Platz zehn rückte allerdings noch enger zusammen. Der Göppinger SV profitierte dabei von seinem 2:1-Erfolg in Friedrichstal und schob sich am FC 08 vorbei auf Platz sechs. "Wir müssen jetzt schauen, dass wir uns die nächsten zwei Wochen sammeln und unsere Heimspiele gegen Linx und Backnang noch gewinnen", macht Jago Maric deutlich.

Er zeigte sich nach dem 0:2 in Ilshofen arg enttäuscht. "Wir verteilen zu viele Geschenke", bemängelte er. Beim 0:1 ließ sich ausgerechnet mit Patrick Haag ein Routinier den Ball in der Vorwärtsbewegung an der Außenlinie abnehmen. Der Ilshofener Niklas Wackler passte zu Sangar Aziz. Dieser hatte bei seinem Schuss Glück, dass Dragan Ovuka unerreichbar für Keeper Christian Mendes abfälschte. Beim 2:0 in der Schlussphase profitierte der Aufsteiger von einem Rückpass, den der eingewechselte Pietro Morreale Richtung Keeper Christian Mendes spielte. Der Ball verlor im tiefen Geläuf an Geschwindigkeit, so dass Benjamin Kurz zum 2:0 vollenden konnte. Darüber hinaus hatte sich Ilshofen bis dahin auch keine Torchancen erkämpfen können.