Fußball FC 08 Villingen will beste Heimmannschaft werden

Doch das Verletzungspech bleibt den Nullachtern treu. Nedzad Plavci hatte sich bei der Partie in Neckarsulm einen Zeh gebrochen. Er konnte so beim Pokalfinale nur aufgrund einer schmerzstillenden Spritze auflaufen. "Nedzad wird sicherlich gegen Weinheim nicht spielen können", erklärt Maric. Wie es für den Stürmer in Sachen Relegation aussieht, steht noch in den Sternen.

Ähnlich ist die Situation bei Daniel Wehrle. Seine alte Knöchelverletzung brach gegen Linx wieder auf. "Es werden gegen Weinheim die Spieler auflaufen, die bisher noch nicht so viel zum Einsatz gekommen sind", verkündet der 08-Coach.

Wichtig ist es für ihn auch, dass seine Elf im Rhythmus bleibt, denn die Aufstiegsspiele (siehe "Auch auf den SV Buchonia Flieden kommt es am Samstag an") rücken immer mehr in den Blickpunkt. Maric hat den sicher feststehenden Gegner aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar – FK Pirmasens – schon unter die Lupe genommen. "Ich schaue positiv nach vorne. In zehn Tagen können wir vielleicht die Größten sein", ist Maric in Sachen Regionalliga-Aufstieg optimistisch.

Derweil geht der Blick von Gegner Weinheim zurück in die Verbandsliga. TSG-Coach Christian Schmitt wird beim Ausklang einer auch für ihn ganz schwierigen Saison nicht mehr dabei sein. Er weilt mit seiner Familie bereits im Urlaub. Für ihn übernimmt wohl Co-Trainer Deniz Yetkin den Platz auf der Bank.