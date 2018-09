Fussball FC 08 Villingen weiter in Erfolgsspur?

Bei Villingen ist die Frage, wie die Mannschaft den Ausfall des verletzten Stjepan Geng wegstecken kann. "Stjepan ist ein richtig starker Spieler, der die Bälle holen und halten kann. Er wird uns fehlen. Aber da müssen wir durch", betont Maric.

Den Mittelfeldspieler hat es beim 2:1-Sieg in Nöttingen schlimm erwischt. "Er hat einen Meniskus- und einen Kreuzbandschaden. Dies ergab die Computertomografie", geht Arasch Yahyaijan, der Sport-Vorstand der Nullachter, davon aus, dass Geng mindestens ein halbes Jahr lang ausfallen wird. "Das tut mir unglaublich leid für Stjepan. Aber er ist ein Kämpfer", wollte sich Yahyaijan noch am Donnerstagabend mit dem "Dreh- und Angelpunkt unseres Spiels" treffen. "Wir müssen nun als Mannschaft das Fehlen von Geng kompensieren", schließt der Villinger aber auch eine Nachverpflichtung nicht aus.

Voraussichtlich wird Daniel Wehrle, der in Nöttingen für Geng in die Partie kam, von Beginn an spielen. Sonst plant der Coach keine Veränderungen in seinem zuletzt so erfolgreichen Team. "Ich vertraue auf die Spieler, die jetzt in die Bresche springen."

Als Option im Mittelfeld sieht er auch Gianluca Serpa. "Er macht es immer ordentlich, wenn er eingewechselt wird." Für 08-Neuzugang Nicola Leberer dürfte die Partie gegen Oberachern etwas Besonders sein. Sein Vater war lange Zeit Trainer der Achertäler. Er selbst trug auch eine Oberliga-Saison lang das Trikot des SVO, ehe er zum SC Freiburg II wechselte.

"Wir müssen bei Ballbesitz sehr geduldig sein und konzentriert arbeiten", fordert Maric. Er hofft auch, dass die Zuschauer nicht erwarten, dass im eigenen Stadion jeder Gegner an die Wand gespielt werden kann. "Das ist ein Derby. Da werden wir aber Vollgas geben. Die Mannschaft wird auch für Stjepan spielen", stellt Maric klar.