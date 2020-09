Fußball FC 08 Villingen: Viertelfinale im Visier

Im Pokal wurde beim FC Bad Krozingen (LL) mit 3:0 gewonnen, und zuhause Verbandsligist FC Auggen nach Verlängerung mit 3:2 besiegt. Die Begegnung beim FC Villingen bezeichnet Coach Dufner für sein Team als »Bonusspiel«.

Derweil steht bei den Nullachtern, die am Samstag zuhause gegen die Stuttgarter Kickers das nächste Topduell um Punkte bestreiten, natürlich die Regeneration im Vordergrund. Am Montag und Dienstag wurde nur mit leichter Belastung trainiert. Zudem legt Physiotherapeut Hansi Schneider Sonderschichten ein.

Veränderungen geplant

Für die Pokalpartie plant Marcel Yahyaijan auf zwei, drei Positionen Veränderungen. Er wird am Mittwoch einen großen Kader um sich herum versammeln. Als mögliche Anwärter für einen Platz auf der Bank gelten auch die Neuzugänge Julian Hodek, Fabio Liserra und Lars Czerwonka. Sie haben in der U23 beim 1:1 in Endingen allesamt eine gute Vorstellung gezeigt. Die Besetzung der Torhüterposition ist noch offen. Stammkeeper Andrea Hoxha, der jetzt zwei Mal von Marcel Bender vertreten wurde, bestritt am Dienstag noch ein Länderspiel mit der albanischen U21-Auswahl. Er stößt am Mittwoch zum 08-Kader dazu. »Wer gegen Elzach-Yach im Tor spielt, werden wir in einem Dreiergespräch klären«, verriet Marcel Yahyaijan.

Marco Dufner, der Gästecoach, hat Villingen gegen Sandhausen und am Samstag in Lörrach beobachtet. »Wir freuen uns sehr auf die Aufgabe. Natürlich kommen wir als Außenseiter, aber es ist für uns keine Spaßveranstaltung. Am Ende des Tages wollen auch wir ins Viertelfinale.«