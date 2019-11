Fußball FC 08 Villingen verliert mit 1:3 beim FC Nöttingen

Schlechter Start

Nach nicht einmal 180 Sekunden stand es 1:0 für die Gastgeber. Einen dynamischen Angriff über die linke Seite und eine Flanke von Außenverteidiger Marco Manduzio köpfte Stürmer Leutrim Neziraj zur Nöttinger Führung ein (2.). Doch es kam noch schlimmer für die Gäste Die Nullachter schienen mental noch nicht auf dem Feld zu sein. Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte musste der Konter der Platzherren mit einem Foul unterbunden werden. Den fälligen Freistoß verwandelte FCN-Spielmacher Riccardo Di Piazza sehenswert zum 2:0 in der 4. Minute. 08-Keeper Marcel Bender sah dabei nicht ganz glücklich aus.

Auch in der Folge fanden die Gäste überhaupt nicht in die Partie. Im Mittelfeld fehlte es an Präsenz ­– Kapitän Dragan Ovuka war als einziger Sechser im 4-1-4-1-System häufig gegen mehrere Nöttinger auf sich allein gestellt. Und auch in der Vorwärtsbewegung kam es kaum zu Kombinationen des FC 08. So waren ein abgeblockter Schuss von Kamran Yahyaijan in der 14. Minute und ein missglückter Abschluss von Tevfik Ceylan (17.) in dieser Phase die einzigen nennenswerten Szenen im Strafraum der Nöttinger.

Diese hingegen wurden immer wieder über ihre linke Seite gefährlich. Nach einer erneuten Manduzio-Hereingabe wurde der Schuss von Eray Gür abgeblockt. In der 34. Minute parierte Bender einen Kopfball von Neziraj glänzend.

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich kein anderes Bild. Das Team von Jago Maric fand nicht zu seinem Spiel und im dicht gestaffelten 4-5-1-System der Nöttinger kaum Lücken. Die Gastgeber hingegen konnten sich mehrfach relativ unbedrängt durch das Mittelfeld kombinieren und kamen zu weiteren guten Möglichkeiten.

Traumtor von Di Piazza

Marcel Bender bewahrte seine Mannschaft vor einem noch höheren Rückstand. In der 58. Minute parierte er einen Schuss von Mario Bilger stark – in der 69. und 71. Minute vereitelte er gleich zweimal gegen Ernesto de Santis. Zwölf Minuten vor dem Ende netzte erneut Di Piazza für die Nöttinger zum 3:0 ein. Bei seinem traumhaften Schuss aus knapp 25 Metern war Bender chancenlos.

In der Schlussphase bäumten sich die Villinger noch einmal auf. Zu mehr als dem Treffer zum 1:3 durch den eingewechselten Damian Kaminski in der 84. Minute reichte es jedoch nicht mehr. Die Enttäuschung bei den Villingern war nach dem Schlusspfiff groß.

Oberachern kommt

Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) geht es für das Villinger Team mit dem schweren Heimspiel gegen den Tabellensechsten SV Oberachern weiter. Dann wird Andrea Hoxha wieder zur Verfgügung stehen.