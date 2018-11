Fußball FC 08 Villingen verliert auch in Ilshofen

Im ersten Durchgang sahen die knapp 350 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit wenig Torchancen auf beiden Seiten, wobei die Gastgeber nach einem abgefälschten Schuss von Sangar Aziz in der 39. Minute etwas glücklich in Führung gingen. Dies spielte dem Aufsteiger mit seiner starken Defensive voll in die Karten. Denn im zweiten Durchgang fehlte den Villingern vollständig die Durchschlagskraft in der Offensive - sie kamen kein einziges Mal gefährlich vor das gegnerischen Tor.

Nach einem viel zu kurzen Rückpass von Pietro Morreale konnte TSV-Akteur Benjamin Kurz sich den Ball vor 08-Keeper Christian Mendes schnappen und zum 2:0 einnetzen. Anschließend hatten die Gastgeber sogar noch die Chance, den Sieg weiter auszubauen - es blieb jedoch beim 2:0. Villingen hat damit den Kontakt zu den Spitzenmannschaften etwas verloren.