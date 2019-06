Fußball FC 08 Villingen: Termin für Pokalspiel steht

Die Begegnung von Vizepokalsieger RB Leipzig beim Drittligameister VfL Osnabrück steigt am Sonntag, 11. August (ab 15.30 Uhr), an der Bremer Brücke. Das Westduell zwischen Alemannia Aachen und Bayer Leverkusen beginnt am Samstag, 10. August, um 15.30 Uhr auf dem Tivoli. Der FSV Salmrohr aus der sechsten Liga, klassentiefster Klub der ersten Runde, wird sein Heimspiel im Salmtalstadion gegen Holstein Kiel aus der 2. Bundesliga am Sonntag, 11. August, um 15.30 Uhr bestreiten.