Fußball FC 08 Villingen steht vor letztem Saisonspiel

Die Rheinauer haben als Tabellenzwölfter – als einziger der vier Aufsteiger – den Klassenerhalt schon sicher in der Tasche. Zwar wurde zuletzt beim FV Ravensburg mit 2:5 verloren. Eine Woche zuvor war gegen Freiberg allerdings ein 6:3-Heimerfolg gelungen. Die Linxer werden noch einmal alles probieren, um ihrem scheidenden Trainer Sascha Reiß im letzten Saisonspiel ein Abschiedsgeschenk in Form von drei Punkten zu machen. Der erfolgreiche Coach wird die Rheinauer weiterhin als Sportkoordinator unterstützen. Sein Nachfolger ist Thomas Leberer, der Vater des Ex-Nullachters Nicola Leberer. Der 52-Jährige hatte zuletzt eine sportliche Pause eingelegt. Weiter steht dem SVL noch ein großes Ereignis ins Haus. Der Verein feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Dabei bestreitet der SC Freiburg ein Vorbereitungsspiel gegen Linx im Hans-Weber-Stadion. Auch aus diesem Grund wird dort der Rasen erneuert. Deshalb findet die Partie gegen Villingen auf einem Nebenplatz statt.