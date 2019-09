Fußball FC 08 Villingen reist zum Tabellennachbarn

Die von Ex-Profi Alfonso Garcia trainierten Bissinger starteten – ähnlich wie die Villinger – etwas holprig in die Saison. Zum Auftakt gab es ein 1:1 gegen Aufsteiger SV Sandhausen II und eine 1:3-Niederlage beim 1. CfR Pforzheim. Am dritten Spieltag wurde dann aber Titelkandidat Stuttgarter Kickers mit 3:2 besiegt. Zuletzt gelangen gegen den SV Oberachern (5:3) und in Ilshofen (3:1) zwei Siege in Folge. Dies bedeutet derzeit Platz fünf. Mit 18 Treffern besitzen die im Vergleich mit der Vorsaison wenig veränderten Bissinger den drittbesten Angriff der Liga."Sie sind nach vorne mit Spielern wie Yannick Toth, Sebastian Gleißner, Simon Lindner und Marius Kunde richtig stark", weiß Maric. Er zählt die Garcia-Elf zu den besten drei, vier Teams der Oberliga. Allerdings würden die Bissinger auch viele Tore kassieren. Bereits 16 Gegentreffer zeugen von einer nicht immer sattelfesten Abwehr. "Wir müssen unsere Chancen dann aber auch nutzen, wenn wir sie bekommen", fordert der Villinger Trainer eine bessere Verwertung der Möglichkeiten.

Bereits um 15 Uhr machen sich die Nullachter durch den Freitagsverkehr auf die Reise nach Bissingen. "Wir haben die letzten sechs Spiele nicht verloren. Das muss uns Mut geben", betont Jago Maric.