Fußball FC 08 Villingen präsentiert Sportdirektor

"Wir freuen uns sehr, dass wir Marcel für eine weitere Zusammenarbeit auch über den Trainerjob hinaus begeistern konnten. Er lebt für den Sport und mit ihm können wir den nächsten Schritt in Richtung Professionalisierung machen", freut sich 08-Geschäftsführer Mario Ketterer. Dabei wird Yahyaijan dem FC 08 auch weiterhin als U23-Coach und Co-Trainer der ersten Mannschaft erhalten bleiben, allerdings nicht mehr Jugendkoordinator sein.

"Diese Aufgabe wird in seinem neuen Job mit aufgehen. Marcel wird als hauptamtlicher Sportdirektor ein neues Jugendkonzept für den Verein entwerfen", erläutert 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan. "Wir haben das Aufgabengebiet für diese neue Funktion klar definiert", sagt er. Zu den Hauptaufgaben zählen die Verbandstätigkeiten inklusive der dazugehörigen Kommunikation. Dann soll vor allem die Jugendkoordination- und förderung im Vordergrund stehen. Schließlich wird der neue Sportdirektor Sportvorstand Arash Yahyaijan beim Scouting sowie bei der Verpflichtung neuer Spieler unterstützen.

Marcel Yahyaijan, der zuletzt die DFB-Elite-Jugend-Lizenz in Duisburg erfolgreich ablegte, dann Erfahrungen bei Trainerhospitationen beim SC Freiburg und in der österreichischen Bundesliga sammelte, will nun im Herbst den A-Trainerschein machen. "Ich freue mich sehr, dass ich mich mit meinem Heimatverein einigen konnte. Es gab weitere interessante Anfragen von anderen Klubs, aber die Tätigkeit beim FC 08 ist zum einen Herzensangelegenheit – und zum anderen auch eine Aufgabe, die mich persönlich sehr reizt. Denn ich sehe sehr viel Potenzial beim FC 08 und kann in dieser Funktion einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Vereins nehmen." Der Vertrag ist auf zwei Jahre angelegt. einzugehen.