Fußball FC 08 Villingen nimmt an Relegation teil

Die Ausgangslage war nach dem 1:0-Sieg der Nullachter am Mittwochabend in Neckarsulm klar. Freiberg musste – bei fünf Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten aus Villingen – in Spielberg gewinnen, um den Aufsteiger am letzten Saisonspieltag noch abfangen zu können. Daraus wurde nichts. Somit werden die Nullachter in der Aufstiegsrelegation auf den FK Pirmasens (Tabellenzweiter der Oberliga Rheinland/Saar) und den Vertreter der Hessenliga treffen.

Da der TSV Lehnerz am Samstag (1:2 vor 1700 Zuschauern gegen Borussia Fulda) überraschend seinen ersten Matchball nicht nutzte, müssen Villingen und Pirmasens noch bis zum kommenden Wochenende warten, bis feststeht, wer den zweiten Rang in Hessen belegt. Der FC Bayern Alzenau hat nun nur noch zwei Punkte Rückstand auf Lehnerz. Los geht die Relegation am Donnerstag, 31. Mai. Dann erwartet der hessische Vertreter FK Pirmasens.

Am Sonntag, 3. Juni, greift dann Villingen ins Geschehen ein. Bei einem Sieg oder einem Unentschieden des FK Pirmasens im ersten Spiel geht es im Friedengrund gegen den hessischen Tabellenzweiten. Bei einem Sieg des Hessenligisten im ersten Spiel fahren die Nullachter nach Pirmasens.