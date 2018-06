Fußball FC 08 Villingen: Nach Gala folgt Showdown

Gegen 14 Uhr serviert die "Dorfschenke" dann Spaghetti zum gemeinsamen Mittagessen, um 16 Uhr geht es mit dem Mannschaftsbus zum Sportpark Husterhöhe, wo 2,5 Stunden später das Spiel angepfiffen wird.

Gegen 20.20 Uhr wird dann am Mittwoch Klarheit herrschen, ob Pirmasens oder Villingen in die Regionalliga Südwest aufgestiegen ist.

FK-Trainer spioniert

"Ich sehe Villingen nach der Leistung am Sonntag als leichten Favoriten an", war Peter Tretter, der Coach des FK Pirmasens, nach dem Kantersieg der Nullachter gegen Alzenau beeindruckt. "Die Villinger haben viel Selbstvertrauen gesammelt, zudem konnten sie nach dem 3:0 Kraft sparen", fuhr Tretter mit einigen Sorgenfalten vom Friedengrund zurück nach Pirmasens. Dies lag aber nicht nur am Auftritt der Villinger, sondern auch an der personellen Lage. "Mit Jonas Singer, der sich im Abschlusstraining vor dem 0:0 in Alzenau einen Muskelriss zugezogen hat, und Yannick Grieß, der in Alzenau mit einem Mittelfußbruch früh vom Feld musste, fehlen uns am Mittwoch zwei absolute Stammspieler", gibt Tretter preis.

Die Qual der Wahl

Dagegen konnte es sich Jago Maric leisten, Nedzad Plavci erst nach 63 Minuten einzuwechseln. "Es war klar, dass nur zu 100 Prozent fitte Spieler von Anfang an auflaufen", verwies der 08-Trainer auf den Zehenbruch des Torjägers. Plavci kam in der 63. Minute, die Nullachter führten zu diesem Zeitpunkt bereits mit 5:0, für den wieder einmal überragenden Kapitän Benedikt Haibt, der mit einem Doppelpack den Oberliga-Aufsteiger mit 2:0 in Führung gebracht hatte.

Stolzer Kapitän

"Es freut mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Ein Spielführer muss vorangehen. Das war aber eine ganz starke Teamleistung. Noch haben wir nichts erreicht", weiß Benedikt Haibt, dass für die Nullachter bei einer Niederlage in Pirmasens der Traum von der Regionalliga platzen würde. "Und in Pirmasens wird es ein ganz anderes Spiel", weiß der Kapitän auch um die körperliche Stärke von "die Klub", wie die Pfälzer genannt werden.

"Die Pirmasenser spielen im Vergleich zu Alzenau einen anderen Fußball. Darauf müssen und werden wir uns einstellen. Die Jungs sind heiß und konzentriert", erwartet 08-Übungsleiter Jago Maric im Sportpark Husterhöhe einen vor allem auch kampf- und zweikampfstarken Gegner.

Kompakte Pirmasenser

"Wir werden sicher nicht gleich mit offenem Visier loslegen. Wie immer wird es unser erstes Ziel sein, kompakt zu stehen. Dann sieht man, wie sich das Spiel entwickelt", blickt Peter Tretter auf die Partie, auf die sich die Villinger eben in der "Dorfschenke" vorbereiten.

Ausgeschlafene Villinger

Gäste loben in Bewertungsportalen vor allem die "gemütlichen Betten" des Hotels. Die Nullachter sollten also gut ausgeschlafen sein, wenn es am Mittwochabend zum großen Showdown kommt.