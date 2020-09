Fußball FC 08 Villingen kassiert 1:2-Niederlage

08-Coach Marcel Yahyaijan hatte im Vergleich zum 2:1 in Ilshofen drei Veränderungen in der Startelf vorgenommen, alle Neuzugänge saßen zunächst auf der Bank. Für Torwart Andrea Hoxha, der mit der albanischen U21-Nationalmannschaft unterwegs ist, stand Marcel Bender zwischen den Pfosten. Für den zuletzt überzeugenden Youngster Leon Albrecht begann am Mittwochabend Nico Tadic. Vorne startete Volkan Bak für Damian Kaminski.

"Die Freiberger sind ganz klar – mit den Kickers zusammen – von den Einzelspielern her die stärkste Mannschaft. Wir müssen ein frühes Gegentor vermeiden", wollte Yahyaijan auch über Konter zum Erfolg kommen. Dieses Konzept ging lange auf. Villingen stand zunächst nicht nur stabil in der Defensive, sondern setzte auch immer wieder Nadelstiche in der Offensive. Aggressive Villinger kamen immer wieder zu Ballgewinnen, setzten dann auf schnelles Umschaltspiel. So schnappte sich der auffällige Keven Feger in der vierten Minute an der Außenlinie den Ball, doch sein Querpass wurde zur Ecke abgewehrt. Neun Zeigerumdrehungen später landete eine schöne Vorlage des aufgerückten Innenverteidigers Patrick Peters bei Kamran Yahyaijan, dessen Flachschuss SGV-Torwart Sven Burkhardt zu einer weiteren Ecke abwehrte.