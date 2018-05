Fußball FC 08 Villingen: Kapitän öffnet Tor zur Relegation

Beim FC 08 Villingen spielten im Vergleich mit der Partie in Reutlingen erstmals wieder Damian Kaminski und Gianluca Serpa von Beginn an. Dafür saßen Volkan Bak und Mauro Chiurazzi auf der Bank. Die Nullachter starten unter den Augen von doch 30 mitgereisten Fans hellwach in die wichtige Begegnung. Sofort ergaben sich Möglichkeiten. Zunächst setzte Nedazd Plavci (11.) den Ball hauchdünn vorbei. Dann schoss Benedikt Haibt aus acht Metern freistehend drüber (18.).

Erneut Plavci hatte Pech, dass er nach einem Solo nur den Pfosten traf (22.) und der Nachschuss von Stjepan Geng gerade noch von der Linie gekratzt wurde. Die dominanten Villinger schnürten ihren Gegner immer mehr in die eigene Hälfte ein. Nur mit dem Toreschießen wollte es nicht klappen. Als NSU-Keeper Leander Wallmann an einer Ceylan-Flanke vorbeigriff, traf Damian Kaminski nur das Außennetz. Erst kurz vor der Pause gelang es den Gastgebern, sich wieder etwas vom Druck des Tabellenzweiten zu befreien. Aber Villingen blieb weiter gefährlich. Bei einem Konter zog wiederum Plavci in der 41. Minute den Ball hauchdünn am linken Pfosten vorbei.

Nach der Pause waren die Neckarsulmer kurzzeitig besser im Spiel. Villingen übernahm aber schnell wieder das Kommando auf dem Platz. Doch so hochkarätige Möglichkeiten wie im ersten Durchgang gab es nach dem Seitenwechsel nicht mehr so schnell. Die Gastgeber tauchten auch immer öfters im 08-Strafraum auf. Dabei verpasste Sebahattin Öztürk (68.) einen scharfen Flachpass nur knapp. Ebenso blockte Dragan Ovuka im letzten Moment Schneckenberger ab (75.).