Fußball FC 08 Villingen: Ja zum Ausbau des Friedengrund-Stadions

Villingen-Schwenningen - Das Ebm-Papst-Stadion darf für über eine Million Euro für die Regionalliga fit gemacht werden. Der Gemeinderat gab am Mittwochabend grünes Licht. So wie Dietmar Wildi (CDU) sahen es offenbar viele. Er meinte nämlich, das sei zwar "keine super rentierliche Investition in das Stadion", zumal unklar sei, ob der Aufstieg des FC 08 überhaupt erfolge und wenn ja, ob er sich in der Regionalliga Südwest halten könne. Allerdings sei die Ausgabe auch als Investition in die Zukunft und in den Sport zu werten.