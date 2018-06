Fußball FC 08 Villingen ist heiß auf den Durchmarsch

Die Villinger haben sich bereits am Dienstagabend nach dem Abschlusstraining und einem gemeinsamen Abendessen auf den Weg in Richtung Pirmasenser Hotel "Dorfschenke" gemacht. "Nach dem Frühstück stehen noch eine Besprechung und ein Spaziergang an", gibt Jago Maric einen Einblick in die Planungen. Gegen 16 Uhr geht es am Mittwoch von dort zum Sportpark Husterhöhe. "Und dann wollen wir uns für die grandiose Saison belohnen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in Pirmasens bestehen werden, obwohl der Gegner sehr heimstark ist", betont der Villinger Trainer.

Und was passiert, falls gegen 20.20 Uhr der Durchmarsch in die Regionalliga Südwest perfekt ist? "Dann wird sicher kein Spieler verdursten", lacht Leo Grimm. Für genügend "isotonische Getränke" wird also auf jeden Fall gesorgt sein. Und notfalls gibt es vor der nächtlichen Rückfahrt nach Villingen ja noch die Möglichkeit eines Einkehrschwungs in die "Dorfschenke".

Vielleicht stößt dann ja auch Defensivmann Pablo Gil auf seinen neuen Vertrag an. "Ich hoffe, dass Pablo bleibt", erwartet Jago Maric, dass der erfahrene Spanier in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen wird.