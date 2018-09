Fußball FC 08 Villingen holt Punkt beim SSV Reutlingen

Die Villinger zeigten beim 1:1-Unentschieden vor allem in der ersten Halbzeit eine bärenstarke Leistung und bleiben auf den vierten Tabellenplatz. Vor 1500 Zuschauer erwischten die Nullachter einen Start nach Maß: Bereits nach neun Minuten traf Yannick Haag nach einem Einwurf zum 1:0. In der Folge ließen die Gäste die Reutlinger auch dank einer kämpferischen starken Vorstellung kaum zur Entfaltung kommen und blieben in der Offensive gefährlich.

Trotz mehrerer guter Chancen verpasste es das Team von Jago Maric aber, den fälligen zweiten Treffer zu erzielen. Stattdessen traf Tim Schwaiger für die Gastgeber in der 24. Minute nach einem blitzsauberen Konter zum 1:1. Im zweiten Durchgang wurden der SSV Reutlingen dann stärker, konnte seine Chancen jedoch ebenso nicht nutzen, sodass es beim gerechten Unentschieden blieb.