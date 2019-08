Fußball FC 08 Villingen holt gegen VfB Stuttgart II einen Punkt

Nach gerade einmal vier Minuten durften die Anhänger der Nullachter jubeln: Tobias Weißhaar traf sehenswert per Außenriss zum 1:0 für die Gastgeber. In der Folge zeigte Villingen gegen die meist optisch überlegenen Gäste eine disziplinierte Leistung. Während Weißhaar mit einer dicken Chance für das 2:0 hätte sorgen können, sicherte 08-Torhüter Andrea Hoxha dank einer starken Leistung und einiger klasse Paraden die Führung zur Pause. Im zweiten Durchgang war er aber machtlos, als VfB-Akteur Nikos Zografakis zum 1:1-Unentschieden traf. In der munteren Partie sahen die Zuschauer weitere Chancen auf beiden Seiten, Tore fielen jedoch keine mehr. Die gute Leistung der Nullachter und der erste Punktgewinn wurde mit einem kräftigen Applaus der Zuschauer nach Abpfiff belohnt.

Hier geht's zu unserem Liveticker vom Spiel.