Fußball FC 08 Villingen gibt Sieg aus der Hand

Trotz 2:0-Führung reichte es am Ende nur zu einem 2:2-Unentschieden. Die Mannschaft von Coach Jago Maric zeigte sich im ersten Durchgang zwar nicht so dominant, wie im vergangenen Heimspiel gegen Nöttigen - dank Treffern von Damian Kaminski, der einen Pfostentreffer von Tobias Weißhaar in der 19. Minute abstaubte, und Umut Sönmez (44.), ging es mit doppelter Führung in die Halbzeit.

Hier gibt es unseren Liveticker zum Nachlesen

Was dann folgte, beschrieb Jago Maric in der Pressekonferenz nach dem Spiel als "schlechtesten Halbzeit, seit dem ich hier Trainer bin". Villingen hatte kaum mehr Zugriff auf das Spiel, bei dem die tapfer kämpfenden Göppinger nochmals alles nach vorne warfen. Mit Erfolg: Zunächst traf Kevin Dicklhuber per Strafstoß in der 75. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer, den verdienten Ausgleich erzielten die Gäste dann kurz vor Schluss.