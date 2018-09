Fußball FC 08 Villingen gewinnt Spitzenspiel

Die Anfangsphase der sehenswerten Partie gehörte allerdings zuerst Gästen. Diese gingen schließlich nach 12 Minuten nicht unverdient mit dem 1:0 von Yannick Toth in Führung. Die Nullachter ließen sich durch den Rückstand jedoch nicht aus der Ruhe bringen und konnten nur vier Minuten später durch ein Tor von Benedikt Haibt ausgleichen. Dank einer Glanztat von Torhüter Christian Mendes ging es mit dem Unentschieden in die Pause. Im zweiten Durchgang konnte das Team von Jago Maric nochmal zulegen und war nun am Drücker. Zunächst verpasste es Benedikt Haibt, als er alleine auf FSV-Torhüter Sven Burkhardt zulief, die Führung zu markieren.

In der 69. Minute später machte er es jedoch besser und traf zum 2:1. Damit jedoch nicht genug: Nach einem Geniestreich von Stjepan Geng, der mit einem gefühlvollem Heber aus 30 Metern den Ball in der 82. Minute über Sven Burkhardt ins Tor traf, waren die rund 850 Zuschauer aus dem Häuschen. Anschließend ließ der FC 08 nichts mehr anbrennen, sodass es beim verdienten 3:1-Sieg blieb.