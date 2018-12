Fußball FC 08 Villingen enttäuscht zum Jahresende

Glücklich war der Spielausgang aus Sicht des FC 08 vor allem deshalb, weil die kampfstarken Gäste in der ersten Halbzeit aufgrund mehrerer guter Chancen in Führung hätten gehen müssen. Hier war es insbesondere 08-Torhüter Christian Mendes zu verdanken, dass die Schwarz-Weißen im Spiel blieben. Vor 520 Zuschauern konnte Villingen auch keinen Vorteil aus dem frühen Platzverweis des TSG-Akteurs Giosue Tolomeo ziehen, der nach einem groben Foul an Benedikt Haibt in der 30. Minute zum Duschen geschickt wurde. Letztendlich brachte es der Tabellensechste zu keiner zwingenden Chance im ersten Durchgang.

Zwar präsentierten sich die Nullachter nach der Pause besser, jedoch wenig effektiv. Selbst der zweite Platzverweis gegen Backnang in der 64. Minute (Matej Maglica kassierte die Gelb-Rote Karte) und damit die doppelte Überzahl führte zu keinen grundlegenden Verbesserungen in den Angriffsbemühungen der Gastgeber. Somit blieb es in der packenden Partie beim 0:0-Unentschieden.

Mehr vom Spiel gibt es in unserem Liveticker.