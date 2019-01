Fußball FC 08 Villingen: Absage an Somen Tchoyi

"Nach dem Faktor Mensch hätten wir Somen Tchoyi eigentlich verpflichten müssen, sportlich hat es leider nicht ganz gepasst", begründet FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan seine Entscheidung, warum man den Ex-Profi aus Kamerun nun doch nicht verpflichtet.



Tchoyi war eine Woche lang in Villingen, um mit der Mannschaft des FC 08 zu trainieren. Der ehemalige kamerunische Nationalspieler kam sogar bei der 0:2-Testspielniederlage gegen den FC Holzhausen in Eutingen zum Einsatz. Dabei hat sich laut Yahyaijan abgezeichnet, dass Tchoyi zwar technisch über hervorragende Fähigkeiten verfügt, es aber im läuferischen Bereich für die Oberliga Baden-Württemberg nicht reichen dürfte.

"Dennoch ist in der einen Woche eine gute Freundschaft entstanden. Wir haben mit Somen vereinbart, weiterhin in Kontakt zu bleiben und sind in Gesprächen, dass er uns künftig eventuell im Scoutingbereich unterstützen könnte", sieht Yahyaijan den Kontakt zu dem 35-jährigen, der sich derzeit beim österreichischen Siebtligisten ASV Taxham fit hält, als Bereicherung. "Für unsere Spieler war es sehr interessant, solch einen ehemaligen Topspieler mit diesem enormen Erfahrungsschatz kennenzulernen. Wir haben sehr gute und interessante Gespräche mit Somen gehabt." Red Bull Salzburg, FC Augsburg und West Bromwich Albion (2. englische Liga) zählten zu den Stationen seiner bisherigen Karriere.

Der FC 08 Villingen plant dennoch weiterhin ein bis zwei Neuverpflichtungen und wird die nächsten Tage vor allem weitere Spieler im Offensivbereich testen.