Fußball FC 08 mit Remis im Südbadenderby

Ein Remis gab es für die rund 1000 Zuschauer im Südbadenderby zwischen dem FC 08 Villingen und dem 1. FC Rielasingen-Arlen zu sehen. Das Spiel begann zugleich mit einem Paukenschlag: Nach einem Foul an Ex-Nullachter Nedzad Plavci entschied Schiedsrichter Gaetano Falcicchio bereits in der ersten Spielminute auf Elfmeter, den Silvio Battaglia für die Gastgeber sicher zu 1:0 verwandelte. Im Anschluss hatte Villingen zunächst Schwierigkeiten in die faire Partie zu finden. Insbesondere in den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte machten die Nullachter aber mächtig Druck auf das Rielasinger Tor und kamen so - nach einem schön herausgespielten Treffer - zum nicht unverdienten 1:1-Ausgleich durch Volkan Bak in der 42. Minute.