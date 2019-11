Fußball FC 08: Jubel über Sieg in Topspiel

3:0-Sieg im Topspiel, zwölftes Spiel ohne Niederlage in Folge und punktgleich mit dem Tabellenführer: Der FC 08 Villingen hat nach dem Spiel gegen den SGV Freiberg allen Grund zur Freude. Insbesondere in der ersten Halbzeit bestimmten die Nullachter das Spielgeschehen vor rund 800 Zuschauern in der MS Technologie-Arena. Die Folge war eine verdiente 2:0-Führung nach zwei blitzsauber herausgespielten Toren. Zunächst traf Kamran Yahyaijan nach fünf Minuten zur 1:0-Führung, anschließend erhöhte Steven Ukoh nach einem Konter in der 38. Minute auf 2:0. Zwischendurch unterbrach der Schiedsrichter Jonas Brombacher zwei Mal die Partie und schickte Fans des FC 08 Villingen nach einem Zwischenruf unverständlicherweise von der Tribüne. Auch sonst sorgte der Unparteiische auf beiden Seiten aufgrund zweifelhafter Entscheidungen für Unmut.