Fußball FC 08 erkämpft sich Punkt gegen Kickers

Die Gastgeber wiederum konnten in der ersten Halbzeit nach vorne hin auch keine Akzente setzen, sodass es vor 500 Zuschauern zunächst torlos in die Kabine ging. Der zweite Durchgang begann mit einem Paukenschlag: Quasi aus dem Nichts erzielte Markus Obernosterer in der 54. Minute das 1:0 für die Gäste. Doch die Nullachter gaben nicht auf, ganz im Gegenteil. Der frisch eingewechselte und erst gestern verpflichtete Neuzugang Thomas Kunz leitete in der 66. Minute mit einem Traumpass auf Kamran Yahyaijan den Ausgleich ein. Der Stürmer scheiterte zwar zunächst mit seinem Passversuch auf Damian Kaminski, traf dann jedoch aus spitzem Winkel ins Kickers-Gehäuse.

Bak vergibt Chance auf Siegtreffer

Im Anschluss konnten der FC 08 trotz der englischen Wochen sogar nochmal nachsetzen und hielt den Meisterschaftsfavoriten in Schach. Fast reichte es sogar noch zur ganz großen Überraschung, jedoch scheiterte Volkan Bak mit seiner vielversprechenden Chance in der 86. Minute an Gäste-Keeper Thomas Bromma. So blieb es beim verdienten 1:1-Unentschieden.